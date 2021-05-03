ФАС займется мониторингом стоимости жилья в России

Москва, 3 мая. Региональные органы ФАС должны представить до 11 мая текущего результаты проверки, в ходе которой эксперты изучат обоснованность стоимости объектов на рынке недвижимости.

Соответствующей информацией поделился глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский. По его словам, в территориальные управления службы поступило распоряжение о проведении указанной проверки, которая должна быть исполнена до 11 мая.

Президент России Владимир Путин ранее поручил ФАС провести мониторинг повышения стоимости недвижимости в стране. По словам главы государства, цены на жилье выросли в среднем на 12%, а в некоторых регионах, например, в Северной Осетии — до 30%.

В настоящее время перед правительством стоит важнейшая задача: создать долгосрочные условия, способные обеспечить предсказуемость стоимости недвижимости и качественное наполнение внутреннего рынка.

Минстрой России ранее перечислил причины подорожания жилья после того, как президент поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) провести проверку.