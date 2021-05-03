Строительство трассы из Москвы в Казань профинансируют из средств ФНБ

Москва, 3 мая. Президент России поручил Правительству РФ использовать средства ФНБ для работы над проектом трассы из Москвы в Казань.

Денежные средства из Фонда национального благосостояния используют для модернизации транспортной инфраструктуры. Путин поручил правительству заняться этим вопросом, уделив важное внимание трассе из столицы в Казань, а также ее продлению до Екатеринбурга. Об этом пишет ТАСС.

«Правительству РФ обеспечить направление средств Фонда национального благосостояния на финансирование на возвратной основе проектов по развитию транспортной инфраструктуры, обратив особое внимание на необходимость увеличения темпов строительства скоростной автомобильной дороги Москва-Нижний Новгород-Казань, ее продления до г. Екатеринбурга и завершения строительства в 2024 году», — указывается в поручении.

Отмечается, что реализовывать подобные проекты необходимо с ориентиром на системное развитие территорий российских регионов.

Недавно стало известно о транспортных проблемах на Крымском полуострове — с 2014 года в регионе резко увеличилось количество автомобилей, и теперь локальная инфраструктура не справляется с нагрузкой.