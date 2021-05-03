Сенатор Пушков назвал Facebook подразделением спецслужб США

Москва, 3 мая. Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал информацию о возможном введении платных подписок на Facebook и Instagram ради защиты персональных данных.

Facebook давно работает на спецслужбы США и фактически является его подразделением. Такими мыслями сенатор поделился в своем Telegram-канале.

«Большая часть пользователей готова обменять свои персональные данные на привычные удобства этого мессенджера», — написал сенатор.

Он добавил, что ради комфорта пользователи не будут против, чтобы за ними следили. Однако предрекать такой исход событий и крах социальной сети пока рано.

Ранее сообщалось, что пользователям смартфонов на платформе iOS после обновлений стали приходить уведомления от Facebook и Instagram с просьбой предоставить доступ к личным данным.

Роскомнадзор ранее требовал, чтобы Twitter привел свою работу в соответствие с нормами российского законодательства до 15 мая, передает «Национальная служба новостей».