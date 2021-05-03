Германия возлагает большие надежды на саммит G7

Лондон, 3 мая. Глава МИД ФРГ Хайко Маас рассказал о своих ожиданиях от встречи представителей стран «Большой семерки».

По его словам, этот саммит открывает перед коллективным Западом возможность восстановить диалог после смены администрации США.

«G7 снова ожила. Это наша первая встреча в данном формате спустя три года — не только как глав МИД, но и как сообщества ценностей», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что в течение этих трех лет в мире происходили серьезные изменения. «Авторитарные государства» попытались внести раздор в единство Запада.

Ранее Великобритания призвала создать механизм по борьбе с влиянием России в информационном поле. По словам представителя Соединенного Королевства, Запад должен действовать сообща в этом вопросе, передает его слова НСН.

Ранее российский сенатор Владимир Джабаров назвал G7 застойной организацией. Он подчеркнул, что на саммитах «Большой семерки» уже давно ничего не решается.