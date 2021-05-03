Трейдеры обеспокоены ростом инфляционных рисков и распространением COVID-19

Москва, 3 мая. Ситуация на мировых фондовых рынках немного ухудшилась. Покупатели обеспокоены очередным всплеском COVID-19 и ростом инфляционных рисков.

Как указал эксперт по инвестициям Александр Бахтин, предстоящая торговая неделя на российском рынке будет сокращенной из-за майских праздников, поэтому активность инвесторов, вероятно, будет низкой. По словам эксперта, в целом основными ориентирами для фондового рынка РФ будут аппетит трейдеров к рисковым активам, внешнеполитическая напряженности и цены на нефть.

С учетом всех этих факторов торги на Московской бирже будут иметь смешанную динамиков. Рублевый индекс Мосбиржи, по прогнозу Бахтина, будет находиться в диапазоне 3520-3600 пунктов, передает «Российская газета».

Ведущий аналитик QBF Олег Богданов ранее оценил влияние длинных майских выходных на курс рубля. По его словам, в последний месяц весны рубль будет находиться под влиянием сразу нескольких факторов.