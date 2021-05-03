Президент Литвы назвал условие вступления Украины в Евросоюз и НАТО

Варшава, 3 мая. Членство Украины в ЕС и НАТО зависит от действий самих украинцев, а Брюссель предоставит для этого необходимые условия, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Решения, которые приведут Киев в Евросоюз и Североатлантический альянс, должны быть наполнены изнутри действиями украинцев, подчеркнул литовский лидер на праздновании в Варшаве Дня конституции Польши.

«Все в руках украинцев. Мы верим в европейскую перспективу Украины», — отметил Науседа.

Ранее эксперт Николай Межевич рассказал, что принятие Украины в состав НАТО является огромным риском. По его словам, в настоящее время военный блок к этому не готов.