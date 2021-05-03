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Донбасс сегодня: ВСУ обкладываются минами, силам ООС запретили посещать церкви

Новороссия
Донбасс сегодня: ВСУ обкладываются минами, силам ООС запретили посещать церкви
Федеральное агентство новостей  / 

Донбасс, 3 мая. Украинские силовики обстреляли ДНР из автоматических гранатометов. Передовые части ВСУ усиленно минируют населенные пункты и прилегающую местность. Режим секретности в десантной бригаде украинской армии не соблюдают ни рядовые, ни командиры. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки впервые за последние месяцы украинские вооруженные формирования не вели массированные обстрелы республик Донбасса. Режим прекращения огня был нарушен киевскими силовиками один раз на мариупольском направлении обороны Донецкой Народной Республики. Огонь открывался в направлении поселка Новоласпа из автоматического станкового гранатомета. Разрушений и пострадавших нет.

Также напомним, что, согласно данным Народной милиции ДНР, в воскресенье утром подразделения 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ пытались провести атаку с применением взрывного устройства, подвешенного на квадрокоптер. Подразделения ПВО республики вовремя заметили ударный дрон и после перехвата управления принудительно приземлили беспилотный аппарат.

Киевские силовики продолжают минировать территорию

Агрессия Киева против народа Донбасса продолжает наносить непоправимый ущерб здоровью и жизням мирных жителей республик. Кровавым «трендом» последнего периода гражданской войны на Украине является применение украинскими «освободителями» техники и устройств для дистанционного минирования местности. Важно отметить, что в таком случае местное население, которое зачастую и находит эти «подарки», абсолютно лишено какой-либо защиты, ведь знаки о минной опасности вдогонку к минам украинские «защитники» не запускают.

Два дня назад вблизи Горловки двое местных получили многочисленные тяжелые осколочные ранения при подрыве на украинских минах. Люди просто выпасали домашний скот на пастбищах, где делали это и ранее много раз. Но солдаты Киева, видимо, решили, что и это делать запрещено. В Донецке отмечают, что противник продолжает усиленными темпами наращивать минные заграждения. В Марьинке, что в нескольких километрах к западу от столицы ДНР, украинские подразделения минируют дороги и проезды, прилегающие буквально в нескольких десятках метров к домам мирных жителей. Знаки о минной опасности не устанавливаются.

Донбасс сегодня: ВСУ обкладываются минами, силам ООС запретили посещать церкви
flickr.com  / Ministry of Defense of Ukraine

Командующие ВСУ запрещают бойцам посещать храмы

Командование оперативно-тактических группировок украинской армии в зоне силовой операции запретило личному составу подчиненных частей и соединений на Пасху посещать храмы, сообщают в оборонном ведомстве ЛНР. В Донецке также подтверждают эту информацию. Отметим, что большинство приходов в Донецкой и Луганской областях относятся к Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), которая, мягко говоря, не в чести у киевского руководства. В связи с данными запретами многие военнослужащие украинской армии даже начали жаловаться на горячую линию Министерства обороны Украины, но решения вопроса так и не последовало.

Режим секретности в украинской армии не соблюдается

Об этом свидетельствуют данные разведки армейского корпуса ЛНР. В конце апреля, по информации луганчан, в подразделениях 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ были проведены проверки соблюдения режима секретности. В ходе них у силовиков изъято более полусотни смартфонов. Также установлен факт подключения одного из изъятых гаджетов к компьютеру с информацией под грифом «Совершенно секретно».

В процессе проверки выяснилось, что телефон принадлежит военнослужащему, не имеющему допуска к работе с государственными секретами. Привлек бойца к разработке графических карт наступательных действий вышестоящий командир. В отношении обоих проводятся следственные мероприятия, на период которых солдат и офицер отстранены от службы.

днр всу донбасс украина лнр
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