Еврокомиссия может разрешить въезд в ЕС для привитых туристов в мае

Брюссель, 3 мая. Рекомендации Еврокомиссии (ЕК) о въезде в Евросоюз для туристов, привитых от COVID-19, могут вступить в силу уже в этом месяце.

Документ ЕК был опубликован 3 мая, он содержит рекомендации о допуске на территорию ЕС туристов, которые поставили прививку от коронавируса.

«Окончательные решения о режиме доступа иностранных туристов на свою территорию будут принимать государства Евросоюза самостоятельно, поскольку этот вопрос находится в национальной компетенции», — сообщает источник ТАСС.

Обсуждение рекомендаций состоится в Совете ЕС 5 мая. Если их утвердят без затруднений, то это станет важным решением в преддверии туристического сезона.

Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что «вакцинный туризм» в России мог бы развиваться по нескольким схемам. Как пишет НСН, вирусолог Алексей Аграновский порекомендовал россиянам не рваться в Европу.