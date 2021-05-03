Отчим спас падчерицу от насильника в Набережных Челнах

Набережные Челны, 3 мая. Девушка, отказавшая в интимной связи мужчине, могла стать пленницей в подвале, если бы не ее отчим.

В Набережных Челнах мужчина пригласил девушку в подсобку подвала на свидание и предложил ей вступить в интимные отношения. Девушка отказала и предприняла попытку уйти, но мужчина разозлился и начал ее избивать. Потерпевшей удалось отправить с телефона СМС своему отчиму. Родственник пришел на помощь и помог ей выбраться из подвала.

По их словам, на момент ухода злоумышленник был жив, но на следующее утро его обнаружили в подвале мертвым. По предварительной информации следствия, причиной его смерти стала передозировка неустановленным веществом. По факту данного происшествия проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.