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Критик Бабичев высказался об итогах шоу «Маска» и его победителе — Джони

Шоу-бизнес
Критик Бабичев высказался об итогах шоу «Маска» и его победителе — Джони
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Второй сезон одного из самых таинственных проектов на российском телевидении «Маска» подошел к концу. Музыкальный критик, светский обозреватель Евгений Бабичев высказался об итогах шоу и его победителе — певце Джони (Jony).

По мнению звездного эксперта, победа в проекте НТВ не даст молодому исполнителю, выступавшему в костюме крокодила, особого продвижения в карьере.  

«Честно, не уверен, что победа конкретно в этом шоу каким-то особенным образом повлияет на его карьеру. Мне кажется, больше был бы «выхлоп» у победителя не вокалиста», — говорит Евгений Бабичев.

Критик Бабичев высказался об итогах шоу «Маска» и его победителе — Джони
instagram.com  / @jony.me

Давайте представим, если бы телеведущий или актер, который раньше не был замечен в вокальном жанре, вдруг неожиданно побеждает в этом проекте. По мнению критика, это был бы отличный шанс раскрыть себя в новой творческой среде.  

«Открываются незримые двери в другой жанр, в котором продвигаться поможет статус победителя шоу «Маска» и любовь зрителей проекта. Можно было бы и альбом записать по горячим следам, пока инфоповод на слуху. Не знаю, как для вокалистов, но для представителей других жанров, которые участвуют в этом проекте, раскрываться с неожиданной стороны работает только в плюс», — отмечает Евгений Бабичев.

Финал второго сезона шоу «Маска» не обошелся без скандала. Многих зрителей не устроило, что победу присудили Крокодилу. По их мнению, деньги и влиятельные знакомые помогли Джони стать победителем шоу.

Ранее певица Юлия Савичева увидела в этом шоу большой вред от участия в проекте.   

нтв шоу-бизнес маска бабичев jony
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