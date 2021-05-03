Слух человека может работать подобно органам зрения

Амстердам, 3 мая. Слуховая система человека, как и зрительная, способна отслеживать передвижение объектов. К такому выводу пришли ученые из Нидерландов.

Изучение ушных каналов и проведение нескольких тестов позволили понять, что человеческий мозг имеет системы звукового преследования для точного определения местонахождения движущих объектов, поделились эксперты. Подобные функции ученые ранее относили только к зрительным органам.

Закрепить теорию помог эксперимент с участием добровольцев. Выяснилось, что так называемая «ошибка слухового скольжения» дает возможность людям находить движущиеся источники звуков в темноте. Принцип этого механизма базируется на разнице в скорости распространения колебаний воздуха и движения головы.

Ученые создали наполненный фоторецепторными клетками имплантируемый пластырь, который помогает восстанавливать поврежденную сетчатку глаза. Как сообщалось ранее, его разработали специалисты Висконсинского университета.