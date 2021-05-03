Бориса Корчевникова заподозрили в тайной семейной жизни

Москва, 3 мая. Известный телеведущий Борис Корчевников опубликовал трогательный снимок в Instagram-аккаунте. На фотографии артист позирует вместе с младенцем.

Многие годы поклонники ведущего шоу «Судьба человека» надеются и верят, что он сможет встретить ту самую, поисками которой занимается уже давно. Пока Корчевников не обзавелся семьей и любимой женщиной.

«В великую субботу у меня была важная встреча!» — подписал продюсер телеканала «Спас» публикацию.

Однако сомнения среди поклонников стали возникать после нового снимка, на котором ведущий позирует вместе с младенцем. Пользователи соцсети предположили, что неизвестный ребенок может быть Корчевникова, поскольку у них одинаковый цвет глаз. Звезду экрана тут же заподозрили в тайной семейной жизни.

«Вам безумно идет быть папой, может, это очарование — ваш ребенок?»; «Борис, вы скрыли от поклонников своего малыша?»; «Борис! Вам нужна встреча с женщиной вашей судьбы и вашими детками! Желаю вам в день Святой Пасхи этого счастья: счастья счастливого мужа и отца! Вы замечательный человек, достойный этого блага! Здоровья вам и всего хорошего!» — пожелали фолловеры.

Оказалось, что малышку на руках Корчевникова зовут София, она дочь православного блогера Романа Голованова. Ведущий стал крестным этой девочки.

Ведущий телеканала «Россия-1» не так давно стал сопредседателем попечительского совета монастыря святых мучеников Косьмы и Дамиана в крымском Партените. Об этом ФАН сообщил наместник обители, архимандрит Иларион.