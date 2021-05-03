Иван Краско о Ефиме Каменецком: Я потерял очень близкого человека

Санкт-Петербург, 3 мая. Советский и российский актер Иван Краско выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста России, актера театра и кино Ефима Каменецкого. Артист скончался в Санкт-Петербурге на 86-м году жизни.

«Прекрасный человек и артист. Это сочетание, которое, мне кажется, непременно должно быть, если человек приобрел такую профессию. Не в общем понятии, а именно как актер, ведь этот человек проживает чужие жизни», — поделился Иван Краско.

Артист рассказал, что его друг и коллега был безотказным человеком, чья жизнь была полна добрых помыслов и дел. А как о блестящем профессионале о нем говорила полная самозабвенность в работе и истинная преданность актерскому мастерству, что особенно четко проявлялось на театральной сцене, которой Ефим Каменецкий отдал более 60 лет.

«Все знают, что ему вырезали часть легкого. Так он все равно работал. У него голос фистулой звучал — это даже было немного трогательно. Он артист настоящий, он не мог иначе жить», — эмоционально отметил Краско.

Global Look Press / Semen Likhodeev

За годы работы в Театре имени Веры Комиссаржевской талантливый актер сыграл десятки ролей в драматических пьесах. А дебютировав в 1969 году в кинематографе, создал больше 30 запоминающихся и ярких образов.

«Я понимаю, что когда человек уходит из жизни, то про него по-разному говорят. Но у меня сейчас просто кровоточит сердце. Я потерял очень близкого человека, братья родные мы с ним были», — со скорбью сообщил артист.

Как ранее писал ФАН, актер умер во сне от остановки сердца. Дату и время прощания с Ефимом Каменецким назначат в ближайшее время.