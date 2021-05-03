Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
03 мая 22:07
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:02
Происшествия
Юный петербуржец обнаружил иглу в шоколадном батончике из магазина
22:00
Общество
Иван Краско о Ефиме Каменецком: Я потерял очень близкого человека
21:49
Общество
Стас Барецкий вступился за спортсменок, трясших ягодицами на фоне казанской мечети
21:40
Весь мир
Власти ЦАР опровергли слухи об исчезновении арестованных в Пауа наемников из Чада
21:40
Политика
Китайские аналитики назвали главного врага США
21:30
Общество
Милонов осудил перформанс красноярской художницы с переодеванием в Иисуса
21:21
Весь мир
ЮАР пытается сохранить возможность аутентичной охоты на диких животных для туристов
21:18
Весь мир
Президент Замбии избран кандидатом от правящей партии страны на ближайших выборах
21:15
Шоу-бизнес
Макеева показала фото в обнимку с будущим мужем
21:13
Шоу-бизнес
Сергей Бурунов заговорил об огорчениях в жизни
21:12
Весь мир
Избирком ЦАР анонсировал новый тур выборов в Национальную ассамблею
21:08
Шоу-бизнес
«Королева» российского сегмента TikTok Дина Саева объяснила отказ от охраны
21:07
Весь мир
Фармацевтические компании судятся из-за эпидемии наркомании в США
21:01
Шоу-бизнес
Алекса вышла на пробежку спустя две недели после родов
21:00
Политика
Корнилов: Польша пытается привести к вассальной присяге Прибалтику и Украину
20:59
Весь мир
Переходный военный совет Чада утвердил состав правительства республики
20:59
Экономика
Новый BMW X3 «засветился» в Сети
20:58
Общество
В Роспотребнадзоре считают отдых привитых от коронавируса россиян в ЕС безопасным
20:58
Весь мир
МИД Ирака вручил ноту протеста дипломату Турции из-за операций на севере страны
20:53
Шоу-бизнес
Малинин эмоционально поддержал финалиста «Маски» Юсифа Эйвазова
Все новости

Иван Краско о Ефиме Каменецком: Я потерял очень близкого человека

Общество
Иван Краско о Ефиме Каменецком: Я потерял очень близкого человека
пресс-служба театра им. В. Ф. Комиссаржевской  / 

Санкт-Петербург, 3 мая. Советский и российский актер Иван Краско выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста России, актера театра и кино Ефима Каменецкого. Артист скончался в Санкт-Петербурге на 86-м году жизни.

«Прекрасный человек и артист. Это сочетание, которое, мне кажется, непременно должно быть, если человек приобрел такую профессию. Не в общем понятии, а именно как актер, ведь этот человек проживает чужие жизни», — поделился Иван Краско.

Артист рассказал, что его друг и коллега был безотказным человеком, чья жизнь была полна добрых помыслов и дел. А как о блестящем профессионале о нем говорила полная самозабвенность в работе и истинная преданность актерскому мастерству, что особенно четко проявлялось на театральной сцене, которой Ефим Каменецкий отдал более 60 лет.

«Все знают, что ему вырезали часть легкого. Так он все равно работал. У него голос фистулой звучал — это даже было немного трогательно. Он артист настоящий, он не мог иначе жить», — эмоционально отметил Краско.

Иван Краско об Ефиме Каменецком: Я потерял очень близкого человека
Global Look Press  / Semen Likhodeev

За годы работы в Театре имени Веры Комиссаржевской талантливый актер сыграл десятки ролей в драматических пьесах. А дебютировав в 1969 году в кинематографе, создал больше 30 запоминающихся и ярких образов.

«Я понимаю, что когда человек уходит из жизни, то про него по-разному говорят. Но у меня сейчас просто кровоточит сердце. Я потерял очень близкого человека, братья родные мы с ним были», — со скорбью сообщил артист.

Как ранее писал ФАН, актер умер во сне от остановки сердца. Дату и время прощания с Ефимом Каменецким назначат в ближайшее время.

смерть иван краско ефим каменецкий
Комментировать
Самое популярное
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Политика 102519 1 мая 2021
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
Происшествия 46250 2 мая 2021
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Политика 36038 2 мая 2021
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Попытки американца «выжить» на российской даче вызвали смех в Сети
Общество 35913 2 мая 2021
Попытки американца «выжить» на российской даче вызвали смех в Сети
В Швеции назвали крупнейшие за десятилетия учения НАТО в Европе агрессией против России
Политика 34598 2 мая 2021
В Швеции назвали крупнейшие за десятилетия учения НАТО в Европе агрессией против России
Все новости / Общество / Иван Краско о Ефиме Каменецком: Я потерял очень близкого человека
Рейтинг@Mail.ru