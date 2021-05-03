Фестиваль «Октоберфест» в Германии снова не состоится из-за пандемии

Мюнхен, 3 мая. Известный пивной фестиваль «Октоберфест», традиционно проходящий в Германии, в 2021 году снова не состоится из-за пандемии коронавируса.

Мероприятие должны были организовать в Мюнхене в период с 18 сентября по 3 октября. Соответствующие сообщения о его отмене появились в немецких СМИ по итогам встречи премьер-министра Баварии Маркуса Зедера и бургомистра Мюнхена Карла Филера.

Фестиваль носит международный характер, что стало одной из главных причин для принятого решения. Ежегодно мероприятие посещают около 6 млн человек, поэтому в Германии опасаются роста заболеваемости.

Ранее в Приморье отменили ряд мероприятий, запланированных на начало мая. Такое решение местных властей обусловлено ситуацией с COVID-19, наблюдающейся в регионе.