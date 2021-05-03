Суд разъяснил, сколько квартир Дрожжина должна вернуть дочери Баталова

Москва, 3 мая. Замоскворецкий суд Москвы отказал Наталье Дрожжиной в расторжении договора пожизненного содержания с иждивением, заключенного с Марией Баталовой, и обязал вернуть ей имущество.

По решению суда актриса Наталья Дрожжина и ее муж адвокат Михаил Цивин должны вернуть все имущество семье покойного актера Алексея Баталова. Согласно документам, в распоряжении Дрожжиной находились три объекта недвижимости — двухкомнатная квартира в Самотечном переулке, комната в квартире на улице Серафимовича и нежилое помещение, находящееся там же. Они были возвращены единственной наследнице советского актера Марии Баталовой. СМИ ранее заявляли о десятках квартир.

«Восстановить право собственности Баталовой Марии Алексеевны на вышеуказанные объекты недвижимости, а именно: двухкомнатную квартиру по адресу г. Москва, 1-й Самотечный пер., д.22, кв. 64; нежилое помещение, площадью 21,6 кв.м., по адресу г. Москва ул. Серафимовича, д.№2; 1/3 долю в праве общей долевой собственности на квартиру по адресу г. Москва, ул. Серафимовича, д.2, кв.91», — говорится в решении суда.

Дрожжина и Цивин проходят фигурантами уголовного дела о мошенничестве с недвижимостью дочери Баталова. В начале года Дрожжина подала иск к Баталовой о расторжении договоров пожизненного содержания с иждивением, которые были заключены сентябре 2019 года. Вдова актера Гитана Леонтенко заявляла, что их с дочерью обманули. Все деньги от сдачи недвижимости покойного актера Дрожжина забирала себе. Суд признал недействительными заключенные договоры и постановил прекратить право собственности Дрожжиной на имущество Баталовой.

Отметим, что во время подготовки к судам свою помощь вдове актера Гитане Леонтенко неоднократно предлагал свою помощь режиссер Никита Михалков, однако она отказалась.