АвтоВАЗ прекратил продажи битопливных фургонов Largus CNG

Москва, 3 мая. Компания в октябре прошлого года перестала поставлять на рынок универсал Lada Largus CNG, а теперь это коснулось и фургона.

В пресс-службе АвтоВАЗа прекращение продаж объяснили обновлением модели. Вскоре битопливные комплектации получит рестайлинговый Lada Largus, который появился на авторынке два месяца назад, выяснило издание «Автоновости дня».

Экономичный Lada Largus CNG вышел весной 2019 года. Газобаллонное оборудование (ГБО) ставится на легкие коммерческие и пятиместные пассажирские версии семейства: фургон, пятиместный универсал и кросс-универсал Largus Cross. Во всех вариациях ГБО работает совместно с безальтернативным 1,6-литровым 16-клапанным двигателем мощностью 94 лошадиные силы и механической коробкой передач.

Помимо штатного 50-литрового бензобака, исполнение CNG предусматривает 90-литровый газовый баллон с расчетом на 22 кубометра сжатого метана. Так, при полной заправке запас хода битопливного Lada Largus достигает свыше 1000 километров.

Отечественный концерн «АвтоВАЗ» в очередной раз повысил ценники на свои автомобили. Это оказалось третьим подорожанием продукции с начала этого года.