Электронные паспорта на всей территории России начнут выдавать в 2023 году

Москва, 3 мая. Электронный документ поможет убрать ряд административных барьеров, считает глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

Выдача электронных паспортов будет происходить добровольно по мере готовности, сообщает ТАСС. Предполагается, что россиянам начнут выдавать паспорта в виде пластиковой карточки не позднее 1 июля 2023 года, отметили в пресс-центре МВД. Получить новый электронный документ — по мере готовности — сможет любой гражданин России, достигший 14-летнего возраста.

На первом этапе планируется выдать более 100 000 новых паспортов. В Москве первый электронный документ получат до 1 декабря текущего года. Кроме этого, к концу года разработают специальное приложение к документу. Новый паспорт будет хранить персональные и биометрические данные владельца.

Ранее сообщалось об увеличении числа иностранных граждан, подающих заявки на получение паспорта РФ. В основном это жители бывших республик СССР, больше всего среди них — украинцев.