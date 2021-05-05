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Как устроены подземные тюрьмы террористов: репортаж ФАН из сирийской Хамы

Весь мир
Как устроены подземные тюрьмы террористов: репортаж ФАН из сирийской Хамы
Федеральное агентство новостей  / 

Окрестности города Мурек в сирийской провинции Хама находятся сейчас под контролем правительственных войск. Но следы пребывания боевиков здесь остаются повсюду.

Офицер Сирийской Арабской Армии (САА) Айхам Хайдор привез корреспондентов ФАН сюда, чтобы показать рукотворную пещеру — это не блиндаж и не укрытие. В ней террористы держали заложников.

«Одна из особенностей действий террористических организаций против сирийской армии — это рытье тоннелей и пещер на подконтрольных им территориях. Вот эта пещера представляет собой тюрьму, сюда боевики заключали похищенных ими гражданских и бойцов армии. Она расположена на 1 км севернее от города Мурек», — рассказывает офицер.

Боевики не жалели сил на подготовку подобных убежищ. Проделанная работа впечатляет, в первую очередь, масштабами — такие тоннели не редкость, некоторые из них тянулись в скальных породах на многие сотни метров.

Основную часть заложников из числа гражданских держали в самом большом помещении в центре пещеры. Рядом на глубину около семи метров в камне пробит колодец, который позволял вести наблюдение и быстро скрываться при необходимости.

Подземные тюрьмы террористов в Хаме: репортаж ФАН из Сирии
Федеральное агентство новостей  / Вячеслав Ермолов / Федор Дроздов

В этом же помещении находится карцер, куда боевики помещали тех, кого хотели наказать сильнее. Размер помещения совсем небольшой — приблизительно метр в ширину и около двух в высоту.

Чуть дальше по коридору вторая комната — в ней, скорее всего, держали пленных военнослужащих САА.

Террористы вырыли отдельное помещение даже под кухню, позаботившись не только об обустройстве и канализации, но и об отделке.

Подземные тюрьмы террористов в Хаме: репортаж ФАН из Сирии
Федеральное агентство новостей  / Вячеслав Ермолов / Федор Дроздов

Не забыли они и о своей безопасности, предусмотрев второй выход на случай обвала — даже такие укрытия часто становились целями российской и сирийской авиации.

Подземные тюрьмы террористов в Хаме: репортаж ФАН из Сирии
Федеральное агентство новостей  / Вячеслав Ермолов / Федор Дроздов

 

сирия хама репортаж
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