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Дандыкин назвал причину плачевного состояния ВСУ

Армия
Дандыкин назвал причину плачевного состояния ВСУ
Prt Scr youtube.com  /  Мир 24

Москва, 3 мая. Возможности ВСУ несопоставимы с силами Армии России, полагает капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Недавно стало известно, что Вооруженным силам Украины не удалось достойно «ответить» на маневры российских военных в Крыму. Это неудивительно, поскольку ВСУ находятся в довольно плачевном состоянии, считает Дандыкин, передает издание Nation News.

Ранее военный эксперт Юрий Козий отметил, что украинской армии не хватает воздушных средств доставки, в результате этого эффективность — очень низкая. К тому же состояние ВСУ весьма плачевно еще и из-за экономических проблем страны. Даже тренеры НАТО бессильны в этом случае, поскольку у Украины не хватает средств на обеспечение армии, добавил Козий.

Запад пытается оказывать помощь ВСУ, но это тот случай, когда «не в коня корм», полагает Дындыкин.

«Украинские вояки хотят много получать, но не хотят воевать и даже потеть на учениях», — добавил он.

Несмотря на то, что ВСУ немного усилили свою мощь со времен государственного переворота в 2014 году, их возможности все равно весьма далеки от Российской армии, резюмировал эксперт.

Ранее Василий Дандыкин объяснил, почему ВМС США боятся российской ракетной «челюсти коммунизма».

украина всу дандыкин
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