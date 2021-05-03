Главы МИД Евросоюза подготовят ответ на санкции России на совещании 10 мая

Брюссель, 3 мая. Главы внешнеполитических ведомств стран-членов Евросоюза (ЕС) рассмотрят ответ на российские санкции на совещании 10 мая.

Об этом рассказал официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано. По его словам, пока никаких решений по этой ситуации не принято, а консультации между европейскими странами продолжаются.

«На предстоящем совещании министров иностранных дел мы рассмотрим, каким образом лучше отреагировать на действия России», — подчеркнул Стано.

Ранее он заявил, что Брюссель собирается выразить решительный протест в связи с российскими ограничительными мерами против европейских представителей, сообщала «Национальная служба новостей».

Программный директор дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев заявлял, что Евросоюз не готов значительно увеличивать давление на Россию, а санкции остаются символическими.