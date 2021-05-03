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Корнилов: Польша пытается привести к вассальной присяге Прибалтику и Украину

Политика
Корнилов: Польша пытается привести к вассальной присяге Прибалтику и Украину
Федеральное агентство новостей  / 

Поляки под лозунгом противостояния России попытаются собрать под своим крылом и привести к вассальной присяге украинцев и прибалтов. Об этом в интервью ФАН заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Варшаву, где вместе со своими польским, литовским, латвийским и эстонским коллегами намерен провести дебаты «о будущем Европы». Лидеры пяти стран обсудят общий исторический опыт, ценности, наследие прошлого, а также «видение Европы в контексте событий, происходящих в настоящее время на континенте». Событие приурочено к 230-летию Конституции Польши, однако из его официального анонса становится очевидным, что президенты соберутся лишь для того, чтобы в очередной раз перемыть кости России и сделать ряд русофобских заявлений.

«Бойцы вспоминали минувшие дни и битвы, что вместе продули они, — отреагировал на новость Корнилов. — Все эти декларации о совместном прошлом, настоящем и будущем являются обычным переливанием из пустого в порожнее и не приводят ровным счетом ни к чему. Да, конечно, Польша спит и видит себя во главе новой Речи Посполитой: подпиткой для подобных фантазий как раз и служат все эти Люблинские треугольники, квадраты и бог знает что еще».

Политолог заметил, что Варшава явно не отказалась от проекта построения «Великой Польши от моря до моря».

«Но при этом надо понимать, что роль и значение этих «величайших» стран, входящих во все эти польские «квадрильи» и иные объединения под странными названиями, крайне мала, — подчеркнул эксперт. — Особенно на фоне тех событий, что происходят сейчас в мире и в Европе».

Корнилов: Польша пытается привести к вассальной присяге Прибалтику и Украину
pixabay.com  / 

Собеседник ФАН заметил, что ему не нужно дожидаться окончания «дебатов» лидеров Польши, Украины и Прибалтики, чтобы узнать, какое совместное заявление те сделают после их завершения.

«Наверняка упомянут о величайшей угрозе, нависшей над ними в лице России, а также потребуют новых санкций в отношении Москвы, а также закрытия «Северного потока — 2», который как раз для этих пяти стран и является главной занозой в заднице, — предположил Корнилов. — Короче, будут орать вместе все то же, что и по отдельности. Практика показывает, что это ни к чему не приводит».

Политолог отметил, что Украина, Литва, Латвия и Эстония признают лидерство Польши в их своеобразном «антироссийском союзе».

«Разумеется, они понимают, что это гораздо более значительное государство как в плане экономики, так и в военно-политическом отношении — от этого никуда не деться, — сказал эксперт. — И очевидно, что все эти международные проекты, вынашиваемые Варшавой, ведут четыре этих страны к утрате части суверенитета. Рано или поздно на этой почве у них возникнет конфликт».

россия польша украина эстония латвия зеленский литва прибалтика
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