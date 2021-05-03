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Новый экологический тренд может затронуть российские банки

Экономика
Новый экологический тренд может затронуть российские банки
pixabay.com  /  Gerd Altmann / thommas68

Москва, 3 мая. Эксперты считают, что повышение уровня ответственности за экологию скоро может коснуться российских банков.

Согласно информации Bloomberg, кредитные организации находятся в ответе за осуществление выбросов в атмосферу, так как они могут финансировать «грязные» предприятия. Отчетность по выделению углекислого газа компаниями, акции которых есть в портфеле у банка — уже скорая реальность для Австралии. Ряд аналитиков прогнозирует распространение тренда и на Россию. Об этом пишет «Газета».

Международная некоммерческая организация CDP подсчитала, что выбросы компаний, как правило, в 700 раз превышают прямые выбросы парниковых газов кредитными организациями. В апреле глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор продумывает возможные корректировки в банковском регулировании, которые связаны с ESG (вложение денег в компании, ведущие бизнес на принципах экологичности, социальной ответственности и высокого качества корпоративного управления).

«Мы провели исследование и выяснили, что банки к концу года внедрят ESG-метрики в своих кредитных и инвестиционных процессах, а со стороны корпоративных клиентов пока все слабо развито и нет серьезного настроя. Такие компании рано или поздно столкнутся с проблемой доступа к финансированию: его или не будет, или будет, но под высокий процент из-за потенциального повышения норм резервирования под «коричневые» активы», — отмечает младший директор по корпоративным и суверенным рейтингам «Эксперт РА» Юлия Катасонова.

Эксперт консалтинговой компании KPMG Игорь Коротецкий считает, что достаточность капитала финансовых организаций будет основываться также на оценке экологических и климатических рисков клиентов.

Важное экологическое мероприятие пройдет в Москве 24 мая. На эту дату в столице запланировано проведение XII Международного форума «Экология», на котором будут затронуты различные вопросы, касающиеся защиты окружающей среды.

экология ESG загрязнение окружающей среды
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