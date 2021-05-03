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Неправильное приготовление шашлыка может вызвать онкологическое заболевание

Общество
Неправильное приготовление шашлыка может вызвать онкологическое заболевание
pixabay.com

Москва, 3 мая. Диетолог Маргарита Макуха рассказала, как неправильная обжарка шашлыка может навредить здоровью человека.

Лучше всего готовить шашлык из натурального мяса, рассказала Маргарита Макуха. Она посоветовала обязательно мариновать мясо перед приготовлением, но лучше всего сделать это своими силами.

Диетолог сообщила, что предпочтительно подрезать жир с кусочков мяса, так как, когда он капает на угли и сгорает, образуется дым, который приводит к образованию канцерогенов. Эти вещества приводят к развитию раковых опухолей.

Полуфабрикаты, сосиски и колбасы остаются вредными, даже если их приготовить на гриле, добавила Макуха. Она также сказала, что не стоит пережаривать мясо, а употребление обугленных частей также могут вызвать онкологические заболевания.

Ранее диетолог назвал безопасное для здоровья количество съеденного шашлыка. Он отметил, что блюдо имеет очень высокую калорийность.

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