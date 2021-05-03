Захарова резко высказалась по поводу санкционной политики Запада против России

Москва, 3 мая. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова рассказала о политическом противостоянии Запада и Кремля.

Захарова в беседе с RT заявила, что западные санкции в адрес России напоминают «жест отчаяния» на фоне неспособности американских и европейских политиков сформировать правильный внешнеполитический курс.

«Им (иностранным политикам. — Прим. ФАН), видимо, сложно мириться с очевидными успехами российской экономики, повышением её международной конкурентоспособности, расширением присутствия качественных российских товаров и услуг на мировых рынках», — резко заявила дипломат.

Ранее НСН приводил слова Захаровой о том, что Россия не использует санкции как «угрозу» в адрес тех или иных оппонентов на международной арене. По словам дипломата, Евросоюз сам инициировал разрушение отношений с РФ.