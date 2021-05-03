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Bloomberg опубликовал список самых богатых россиян

Экономика
Bloomberg опубликовал список самых богатых россиян
Федеральное агентство новостей  /  Евгений Тумашов

Москва, 3 мая. Богатейшим человеком в России стал владелец и президент компании «Норильский никель» Владимир Потанин, следует из рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Состояние Потанина сейчас оценивается в 32 млрд долларов. При этом подчеркивается, что с начала текущего года он потерял 622 млн долларов, а заработал чуть больше 2 млрд долларов.

Второе место в международном рейтинге самых богатых россиян получил основной бенефициар Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин с состоянием 28,4 млрд долларов. Единственной женщиной в списке оказалась основательница и гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. С начала 2021 года она заработала 443 млн долларов, увеличив свой капитал до 9,53 млрд долларов.

Всего в настоящее время в список 500 богатейших людей мира по версии BBI входят 24 гражданина России.

Совокупное состояние миллиардеров из списка Forbes повысилось на 5,1 трлн долларов, до 13,1 трлн долларов. Суммарный капитал самых богатых жителей РФ в 2021 году, согласно данным издания, вырос на 199 млрд долларов.

потанин богатство норильский никель
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