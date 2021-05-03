В Ялте девушка угрожала выпрыгнуть из окна 11-го этажа

Ялта, 3 мая. В поселке городского типа Гаспра на Южном берегу Крыма под Ялтой девушка вылезла из окна и угрожала выброситься с 11-го этажа многоэтажного дома. Местные жители вызвали сотрудников МЧС и полицию. Об этом сообщает корреспондент ФАН.

Как рассказали очевидцы, девушка сидела на окне 11-го этажа и громко перекрикивалась с теми, кто старался отговорить ее прыгать. Видео с кадрами разворачивающихся событий опубликовали в социальных сетях жители соседних домов.

«То залезет в окошко, то вылезет и почти еле держится. Страшно смотреть. Кричит: по-другому здесь не будет, буду по-любому прыгать», — цитирует автор видео заявления девушки.

Как сообщили ФАН в пресс-службе МВД по Республике Крым, на данный момент девушке ничего не угрожает. После беседы с психологом она согласилась сойти с подоконника обратно в помещение.

«Сейчас жизни гражданки ничего не угрожает. Она спустилась после разговора с психологом. На данный момент с ней проводится работа», — сказали в пресс-службе.

Причины, побудившие местную жительницу на столь опрометчивый шаг, пока остаются неизвестными.

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