Немецкий коллекционер передал музею в Калининграде более 40 столетних пивных кружек

Эрик Шперик, который переехал из Германии в Россию в 1947 году, последние 20 лет собирал посуду для употребления хмельного напитка. Мужчина искал различные экземпляры на рынках Европы.

Самые старые кружки в коллекции немца датируются концом XIX века. В основном они сделаны из олова, фарфора, керамики и стекла, рассказывает научный сотрудник музея Галина Акимова.

«Эти кружки пользовались огромной популярностью, это была гордость определенного человека, семьи, потому что здесь обязательно писалось имя резервиста, название воинского объединения, видим внизу и имена сослуживцев», — уточняет эксперт.

Шперик заявил, что хмельной напиток в СССР был «горьким и противным». Любовь к нему у мужчины появилась только тогда, когда он попробовал его в Баварии. С тех пор он покупает только разливное пиво и избегает бутылочного. Немец утверждает, что коллекционные кружки положительно влияют на качество алкоголя.

«В Германии с 1900-х годов самый модный подарок — это дарить пивную кружку, особенно в Баварии, там и Oktoberfest — праздник пива. Когда приходили немецкие солдаты живые, кто оставался, то они заказывали кружки. На одной стороне писали фамилии живых, а на другой — всего состава», — рассказывает он.

В коллекции Шперика есть кружка в виде утки, а также посуда, посвященная памятным датам. Например, 150-летию Немецких железных дорог.

Примечательно, что все экземпляры имеют крышку, в отличие от их современных прототипов. Дополнительный элемент был продиктован санитарными нормами того времени. Он предотвращал передачу инфекций и контакты с насекомыми. Однако со временем деталь стала нести лишь декоративный характер.