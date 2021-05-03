Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
03 мая 20:36
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:34
Происшествия
Труп пропавшего пенсионера нашли в Тверской области
20:33
Политика
Почему Прага валяет дурака. Колонка Сергея Малинковича
20:31
Армия
Представители силовых министерств завершили переподготовку в Академии Генштаба ВС РФ
20:30
Армия
НМ ЛНР: проверка ВСУ обнаружила алкоголь и наркотики у украинских военных в Донбассе
20:30
Новороссия
Донбасс сегодня: ВСУ обкладываются минами, силам ООС запретили посещать церкви
20:28
Армия
Reuters: используемая США военная база в Ираке подверглась ракетному обстрелу
20:28
Политика
Экс-депутат Рады предрек Украине разрушительный ответ России на блокаду Крыма
20:23
Экономика
Анонсирован серийный выпуск кроссовера Aiways U6
20:20
Наука
Ученые из Токио определили людей, которым проще выучить новый язык
20:20
Политика
Экс-президент Украины Кравчук назвал условие сохранения формата Минских соглашений
20:18
Экономика
Стартовали продажи новых электрокаров e-Tron GT от Audi
20:17
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева проигнорировала день рождения бывшей подруги Иды Галич
20:16
Происшествия
Полиция Германии раскрыла сеть по распространению детского порно в DarkNet
20:15
Экономика
Экономист МГУ нашел уязвимое место американского доллара
20:11
Весь мир
Массовый марш против миссии ООН в ЦАР пройдет по улицам Банги 6 мая
20:07
Шоу-бизнес
Вдова Табакова впервые вышла в свет после скандального заявления Прокловой
20:07
Общество
Авиакомпания «Россия» анонсировала три новых рейса из Петербурга в регионы
20:06
Экономика
Крупнейший оператор США Verizon продает Yahoo и AOL
20:06
Армия
Хоккейный турнир в честь Дня Победы стартовал на Северном флоте
20:05
Армия
В зоне ответственности ВСУ обнаружены более 100 взрывных устройств у жилых домов
Все новости

Немецкий коллекционер передал музею в Калининграде более 40 столетних пивных кружек

Общество
Немецкий коллекционер передал музею в Калининграде более 40 столетних пивных кружек

Эрик Шперик, который переехал из Германии в Россию в 1947 году, последние 20 лет собирал посуду для употребления хмельного напитка. Мужчина искал различные экземпляры на рынках Европы.

Самые старые кружки в коллекции немца датируются концом XIX века. В основном они сделаны из олова, фарфора, керамики и стекла, рассказывает научный сотрудник музея Галина Акимова.

«Эти кружки пользовались огромной популярностью, это была гордость определенного человека, семьи, потому что здесь обязательно писалось имя резервиста, название воинского объединения, видим внизу и имена сослуживцев», — уточняет эксперт.

Шперик заявил, что хмельной напиток в СССР был «горьким и противным». Любовь к нему у мужчины появилась только тогда, когда он попробовал его в Баварии. С тех пор он покупает только разливное пиво и избегает бутылочного. Немец утверждает, что коллекционные кружки положительно влияют на качество алкоголя.

«В Германии с 1900-х годов самый модный подарок — это дарить пивную кружку, особенно в Баварии, там и Oktoberfest — праздник пива. Когда приходили немецкие солдаты живые, кто оставался, то они заказывали кружки. На одной стороне писали фамилии живых, а на другой — всего состава», — рассказывает он.

В коллекции Шперика есть кружка в виде утки, а также посуда, посвященная памятным датам. Например, 150-летию Немецких железных дорог.

Примечательно, что все экземпляры имеют крышку, в отличие от их современных прототипов. Дополнительный элемент был продиктован санитарными нормами того времени. Он предотвращал передачу инфекций и контакты с насекомыми. Однако со временем деталь стала нести лишь декоративный характер.

калининград германия музей кружки коллекция
Комментировать
Самое популярное
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Политика 98022 1 мая 2021
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
Происшествия 45259 2 мая 2021
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Политика 35723 2 мая 2021
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
В Швеции назвали крупнейшие за десятилетия учения НАТО в Европе агрессией против России
Политика 33412 2 мая 2021
В Швеции назвали крупнейшие за десятилетия учения НАТО в Европе агрессией против России
Попытки американца «выжить» на российской даче вызвали смех в Сети
Общество 33055 2 мая 2021
Попытки американца «выжить» на российской даче вызвали смех в Сети
Все новости / Общество / Немецкий коллекционер передал музею в Калининграде более 40 столетних пивных кружек
Рейтинг@Mail.ru