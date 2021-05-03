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Дагестанский борец Садулаев восстановится к Олимпиаде в Токио

Общество
Дагестанский борец Садулаев восстановится к Олимпиаде в Токио
wikipedia.org  /  Kremlin.ru / CC BY 4.0

Махачкала, 3 мая. Олимпийский чемпион по вольной борьбе из Дагестана Абдулрашид Садулаев получил рецидив травмы колена перед недавним чемпионатом Европы в Варшаве. Однако спортсмен будет готов к выступлению на предстоящей Олимпиаде в Токио.

По словам главного тренера сборной Дагестана по вольной борьбе Гаджи Рашидова, Садулаев испытывает проблемы с коленом с прошлого года. Из-за этого он не принял участие в европейском чемпионате, но присоединится к команде на ближайших сборах.

«Садулаев получил травму колена на сборах перед чемпионатом России в прошлом году. Он слишком рано начал тренироваться, и она дала о себе знать. Он претендент на олимпийскую медаль в своем весе, поэтому тренеры сборной России, федерация страны не стали рисковать, дали ему возможность вылечить ногу. Он не поехал на чемпионат Европы, но думаю, что будет готов к следующим сборам», — рассказал Рашидов журналистам.

Абдулрашид Садулаев — олимпийский чемпион по вольной борьбе 2016 года, четырехкратный чемпион мира и Европы, пятикратный чемпион России. В 2015 и 2018 годах признавался лучшим российским спортсменом по версии проекта «Золотой пьедестал» и Федерацией спортивных журналистов России. Садулаев — старший инструктор по физподготовке и спорту в управлении Северо-Кавказского округа войск Росгвардии.

Ранее ФАН сообщал, что уроженцы Дагестана принесли 19 медалей и первое общекомандное место для сборной России по грэпплингу на чемпионате Европы в Варшаве. Всего российская сборная завоевала 13 золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые медали.

россия дагестан абдулрашид садулаев олимпиада в токио
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