Сын певицы Валерии крестил дочь

Москва, 3 мая. Младший сын популярной певицы Валерии Арсений Шульгин и его супруга, модель Лиана, крестили свою дочь Селин. Об этом молодой отец сообщил своим подписчикам в Instagram Stories.

Текущий год для семьи певицы Валерии и ее мужа, продюсера Иосифа Пригожина, начался с приятных новостей. В январе артистка впервые стала бабушкой, а спустя четыре месяца родители решили крестить малышку Селин.

Мероприятие прошло в скромном семейном кругу. Крестными девочки выступили друзья молодой семьи — блогер Николай Беляев и сестра Лианы Шульгиной Марьяна. После официальной части все участники торжества отправились в ресторан, где отпраздновали событие. На банкете появились звездные бабушка и дедушка. В честь праздника Пригожин опубликовал в Instagram-аккаунте фотографию.

«Обед по случаю крещения нашей внучки Селин», — лаконично обозначил продюсер.

Поклонники молодой пары осыпали аккаунт супруга Валерии поздравлениями и пожеланиями. Фолловеры пожелали счастья маленькой Селин и ее родителям, которые только начинают свою семейную жизнь.

«Пусть мир будет добр к вашей девочке и всей вашей семье»; «Счастья огромного Селин и ее молодым родителям»; «Прекрасная семья, не устану радоваться. Всего хорошего малышке», — подчеркнули фолловеры.

Многие отметили, что певица Валерия выглядит шикарно на крестинах, ведь еще вчера она активно танцевала на дне рождении своего друга, поп-короля Филиппа Киркорова, а сегодня уже в скромном платье сидит на семейном ужине. На грандиозном 54-летии шоумена артистка веселилась в компании дочери Пригожина от прошлого брака.