Никола Пашиняна не избрали премьер-министром Армении

Ереван, 3 мая. Парламент Армении не избрал Никола Пашиняна на пост премьер-министра страны.

Ранее для проведения голосования Пашинян подал в отставку, на предвыборный период он будет исполнять обязанности премьер-министра. Сейчас стартовала процедура роспуска нацсобрания, так как это можно сделать лишь после отставки премьера.

Чтобы провести внеочередные парламентские выборы, которые запланированы на 20 июня, парламенту необходимо дважды не поддержать Пашиняна на голосовании. На сегодняшнем заседании кандидатуру Пашиняна поддержал один депутат, трое выступили против, остальные 75 депутатов воздержались, передает НСН.

Ранее Пашинян сообщил, что в граничащей с Азербайджаном Сюникской области на юге Армении созданы два опорных пункта 102-й военной базы ВС России.