Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
03 мая 16:05
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:04
Политика
Блогер показал на видео «масштабный проект», который преобразит пляж для нудистов в Крыму
16:03
Происшествия
Напавших на ребенка бродячих собак в Мурманске должны были отловить
16:02
Происшествия
Обвиняемый адвокат Иван Павлов подал жалобу на назначенную меру пресечения
16:00
Политика
Экс-следователь и депутат Выборный объяснил Чехии, как перестать путаться в версиях
15:57
Экономика
Новый экологический тренд может затронуть российские банки
15:56
Общество
Неправильное приготовление шашлыка может вызвать онкологическое заболевание
15:56
Общество
Дагестанский борец Садулаев восстановится к Олимпиаде в Токио
15:55
Политика
Захарова резко высказалась по поводу санкционной политики Запада против России
15:54
Экономика
Bloomberg опубликовал список самых богатых россиян
15:51
Происшествия
Пермячка призналась в убийстве пожилых родственников
15:43
Весь мир
Аргентина намерена экстрадировать одного из крупнейших наркобоссов Бразилии
15:42
Шоу-бизнес
Сын певицы Валерии крестил дочь
15:41
Политика
Никола Пашиняна не избрали премьер-министром Армении
15:40
Экономика
Криптовалюты превысили по стоимости компанию Apple
15:40
Общество
Два краснокнижных тапира появились на свет в неволе
15:39
Армия
Перенджиев: США и Японию ждет неприятный «сюрприз» при попытке захватить Курилы
15:39
Происшествия
Нефтяное пятно образовалось на месте затонувшего буксира в Нижегородской области
15:39
Общество
Сады и скверы Петербурга временно закрыли из-за вероятности сильного ветра
15:37
Экономика
Россиянам стали реже одобрять заявки на микрозаймы
15:37
Общество
Аналитики назвали самые необычные вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей
Все новости

Никола Пашиняна не избрали премьер-министром Армении

Политика
Никола Пашиняна не избрали премьер-министром Армении
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Ереван, 3 мая. Парламент Армении не избрал Никола Пашиняна на пост премьер-министра страны.

Ранее для проведения голосования Пашинян подал в отставку, на предвыборный период он будет исполнять обязанности премьер-министра. Сейчас стартовала процедура роспуска нацсобрания, так как это можно сделать лишь после отставки премьера.

Чтобы провести внеочередные парламентские выборы, которые запланированы на 20 июня, парламенту необходимо дважды не поддержать Пашиняна на голосовании. На сегодняшнем заседании кандидатуру Пашиняна поддержал один депутат, трое выступили против, остальные 75 депутатов воздержались, передает НСН.

Ранее Пашинян сообщил, что в граничащей с Азербайджаном Сюникской области на юге Армении созданы два опорных пункта 102-й военной базы ВС России.

Армения выборы пашинян
Комментировать
Самое популярное
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Армия 226758 30 апреля 2021
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Политика 85653 1 мая 2021
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Вода как повод к войне: Альгис Микульскис о странности киргизо-таджикских боев
Политика 51605 30 апреля 2021
Вода как повод к войне: Альгис Микульскис о странности киргизо-таджикских боев
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
Происшествия 42411 2 мая 2021
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Политика 34764 2 мая 2021
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Все новости / Политика / Никола Пашиняна не избрали премьер-министром Армении
Рейтинг@Mail.ru