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Музыкальный критик Евгений Бабичев объяснил ценность шоу «Маска» для артистов

Общество
Музыкальный критик Евгений Бабичев объяснил ценность шоу «Маска» для артистов
НТВ  /  Prt Scr / шоу «Маска»

На днях состоялся финал второго сезона популярного шоу «Маска» на НТВ. Жюри раскрыли имена всех участников, дошедших до конца секретного проекта. Музыкальный критик, светский обозреватель Евгений Бабичев в комментарии ФАН объяснил ценность шоу «Маска» для артистов.

На проект НТВ, как правило, приглашаются певцы со стажем, но нередки случаи участия в шоу людей без большого вокального опыта. Ранее певица, финалистка «Фабрики звезд — 2» Юлия Савичева не увидела в проекте никакой пользы для знаменитостей, скорее вред, а вот звездный эксперт придерживается совершенно другой точки зрения.

«То, что в шоу «Маска» принимали участие такие артисты, как Юсиф Эйвазов и Лариса Долина, говорит о том, что это нисколько не умаляет истинного таланта артиста, даже наоборот», — говорит критик.

К главным плюсам проекта он относит смену привычного амплуа и расширение границ творчества.

«Это прекрасная возможность поэкспериментировать, поиграть с жанрами. Это то, к чему любой артист стремится, то, что он любит в своей профессии», — отмечает эксперт.

Музыкальный критик Евгений Бабичев объяснил ценность шоу «Маска» для артистов
Prt Scr vk.com  / @ntvmaska

Кроме того, Евгений Бабичев обращает внимание и на высокие рейтинги шоу, которые играют только на руку знаменитостям.

«Шоу показывает очень хорошие цифры, телевизионные рейтинги зашкаливают, а это значит, что участники могут запросто привлечь дополнительную аудиторию. Каждое разоблачение на следующий день становится ярким обсуждаемым информационным поводом. На мой взгляд, артисты просто должны становиться в очередь к продюсерам с просьбой взять их в очередной сезон», — считает светский обозреватель.

К слову, старт очередного, третьего сезона шоу «Маска» запланирован на 13 февраля 2022 года. Об этом сообщил генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн. Будет ли он иметь такой же феерический успех, покажет время, но порой даже самые топовые шоу теряют интерес зрителя.

«Не знаю, как долго продлится этот интерес. Опыт показывает, что со временем к каждому успешному шоу он все же угасает. Но пока это интересно и актуально, конечно, этим нужно пользоваться. Это касается и телеканала-вещателя, и продюсеров проекта, и артистов», — заключил звездный критик.

Ранее музыкальный критик, светский обозреватель Евгений Бабичев высказался об итогах шоу и его победителе — певце Джони (Jony).

нтв шоу-бизнес маска бабичев
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