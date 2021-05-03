Криптовалюты превысили по стоимости компанию Apple

Москва, 3 мая. Капитализация криптовалют достигла 2,3 трлн долларов. Таким образом, цифровые деньги превысили по стоимости самую дорогую компанию мира — Apple.

По данным портала CoinMarketCap, за последние сутки капитализация крипторынка увеличилась на 5,2%. На биткоин приходится около 48% от общей капитализации или 1,1 трлн долларов. По состоянию на закрытие торгов пятницы, капитализация Apple составила 2,19 трлн долларов.

Сейчас на рынке криптовалют наблюдается рост. За последние сутки биткоин подорожал на 3,07%, до 58 612,5 доллара. До этого рынок цифровых активов переживал спад.

Вместе с этим на рынке наблюдается рост альткоинов. Так, курс эфириума — второй по уровню капитализации криптовалюты — обновил исторический максимум. Аналитики отмечают, что биткоин теряет долю рынка на фоне роста капитализации альткоинов. В пользу этого утверждения говорит более активный рост альтернативных биткоину криптовалют.