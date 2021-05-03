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Перенджиев: США и Японию ждет неприятный «сюрприз» при попытке захватить Курилы

Армия
Перенджиев: США и Японию ждет неприятный «сюрприз» при попытке захватить Курилы
Фото из личного архива Александра Перенджиева

Токио, 3 мая. Российские военные подготовили на Курильских островах неприятный «сюрприз» на случай, если Япония и США захотят отобрать их силой, заявил политолог Александр Перенджиев.

В Японии, как пишет китайское издание Sina, до сих пор мечтают завладеть «северными территориями». Время от времени там продолжают звучать возгласы, что дипломатические меры себя исчерпали и пора забрать острова с помощью силы. В этом японцы рассчитывают на поддержку США. Однако, как утверждает Перенджиев, Россия сохраняет способность ответить на военную агрессию в отношении своих восточных территорий.

По словам эксперта, Россия построила мощные оборонительные сооружения на Курилах еще в 2011 году. Они позволили РФ обеспечить фактически 100-процентный уровень безопасности островов.

«В этих системах есть немало элементов и механизмов, которые, по сути, несут весьма и весьма неприятные «сюрпризы» для атакующего Курилы врага. Есть механизмы под землей, под водой. Они могут работать как по команде оператора, так и автоматически. Россия не делает ставку на численность личного состава, а идет по пути, когда прежде всего работают автоматические системы, вооружение», — отметил Перенджиев в комментарии Nation News.

Готовность российских военных предотвратить силовой захват Курильских островов не оставляет японцам никаких шансов. Все, на что они сейчас способны, сокрушаться по этому поводу в информационном пространстве.

Ранее в Японии заявили, что новый российский корабль не позволит Токио вернуть Курилы.

Александр Перенджиев япония курильские острова
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