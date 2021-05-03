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Нефтяное пятно образовалось на месте затонувшего буксира в Нижегородской области

  /   Обновлено: 03 мая 2021 16:04
Происшествия
Нефтяное пятно образовалось на месте затонувшего буксира в Нижегородской области
wikimapia.org  /  Ciacho5/PD

Нижний Новгород, 3 мая. Буксир затонул в Городецком районе в акватории Волги, передает межрегиональное управление Росприроднадзора.

Сотрудники ведомства подтвердили факт затопления. Кроме того, специалисты обнаружили нефтяное пятно, образовавшееся на поверхности воды на месте судна. Чтобы предотвратить возможное распространение нефтепродуктов, были выставлены боновые ограждения.

Пробы воды уже направили на экспертизу. Сотрудники транспортной полиции и МЧС работают на месте ЧП. В ближайшее время местные власти проведут административное расследование, в том числе установят личность владельца буксира.

Эксперты взяли повторную пробу воды на месте затонувшего теплохода «Академик Якутин» в Ленинградской области, сообщал ФАН. По предварительным данным, там превышена допустимая норма нефтепродуктов.

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