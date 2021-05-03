Россиянам стали реже одобрять заявки на микрозаймы

Москва, 3 мая. Доля одобренных заявок на микрокредитование снизилась на 5–10 процентных пунктов в коронавирусный период и по итогам первого квартала текущего года составила 25%.

Об этом говорится в исследовании финансового маркетплейса «Юником 24». По итогам первого квартала текущего года доля одобрений останется на достаточно низком уровне — около 25%, передает «Прайм».

Эксперты связывают такой низкий процент одобрения с нестабильной платежеспособностью заемщиков, неспособностью многих кредиторов подтвердить уровень доходов и более консервативной политикой кредитования микрофинансовых организаций (МФО) во избежание массовых дефолтов.

Сами клиенты немного лучше оценивают свою способность получить ссуду. Согласно данным компании, каждый третий заемщик ожидает одобрения в текущих условиях. Ранее сообщалось, что силовики, юристы и сотрудники IT-индустрии стали реже обращаться за микрозаймами в прошлом году.