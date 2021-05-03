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Аналитики назвали самые необычные вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей

Общество
Аналитики назвали самые необычные вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей
pixabay.com  /  geralt

Москва, 3 мая. Специалисты сервиса «Работа.ру» нашли самые необычные вакансии, соискателям которых предлагается заработная плата размером от 100 тыс. рублей.

Неординарной, но высокооплачиваемой оказалась должность холодильщика в Москве. За его услуги готовы платить от 175 тыс. рублей ежемесячно. Кандидату необходимо уметь диагностировать и обслуживать бытовые холодильники, а также консультировать клиентов.

В Тюмени готовы платить колористу до 150 тыс. рублей в месяц за подбор красок для ремонта автомобилей. Петербургский судостроительный завод разыскивает трубогибщика с профессиональным разрядом не ниже третьего. Зарплата будущего работника может достигать 130 тыс. рублей, передает телеканал RT.

В Сети также публикуются и более чудаковатые предложения о работе. Так, москвичам предлагают стать испытателями диванов за 100-150 тыс. рублей, передает «Ридус».

Аналитики ранее составили апрельский рейтинг востребованных среди российских работодателей профессий с высокой зарплатой. В лидерах оказалась вакансия Java-разработчика в Москве.

работа зарплата вакансии
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