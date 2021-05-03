Европейские хранилища испытывают острый дефицит газа

Москва, 3 мая. Низкий уровень заполнения подземных хранилищ газа в Европе после холодной зимы стал причиной роста спотовых цен на голубое топливо.

Европа сейчас испытывает острый дефицит газа для закачки в ПХГ. На прошлой неделе «Оператор ГТС Украины» неожиданно объявил аукцион на дополнительную прокачку в Европу на май в объеме, который в половину выше уровня текущих поставок. Однако «Газпром» такое предложение не заинтересовало.

Тем временем спотовая стоимость газа на европейском рынке вплотную подобралась к 300 долларам за тысячу кубометров. Аналитики агентства Montel называют ситуацию «идеальным штормом». Примечательно, что совсем недавно это словосочетание использовалось для описания обвала цен на газ.

«Газпром», в свою очередь, наращивает добычу углеводородов. В апреле производство природного газа компанией приблизилось к показателям докризисного 2019 года.