Катание на лодке под Казанью обернулось трагедией для семьи

Казань, 3 мая. На реке Каме в Татарии опрокинулась лодка, в воде оказалась семья. В результате ЧП погиб мужчина.

Мужчина и женщина плавали на лодке в состоянии алкогольного опьянения. По некоторым данным, горожанин допустил грубые нарушения требований, которые и привели к трагическим последствиям. Среди них то, что они плавали без спасательных жилетов. Крики о помощи со стороны Камы услышали прохожие на улице Набережной, но увидеть в темноте ничего не смогли. Они вызвали на место спасателей.

Спустя некоторое время сотрудники МЧС в воде обнаружили 34-летнюю женщину, она держалась за перевернутую пластиковую лодку. В 70-ти метрах от берега под водой нашли тело 35-летнего мужчины. Он был мертв. Выясняются обстоятельства трагедии, сотрудники правоохранительных органов организовали проверку.