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Аргентина намерена экстрадировать одного из крупнейших наркобоссов Бразилии

Весь мир
Аргентина намерена экстрадировать одного из крупнейших наркобоссов Бразилии
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov

Буэнос-Айрес, 3 мая. Власти Аргентины планируют экстрадировать в Бразилию одного из крупнейших наркоторговцев страны Орланду Маркиса дус Сантуса, известного как Сарара. Об этом сообщает издание UOL Notícias.

60-летнго Сарару считают одним из ключевых наркоторговцев во всей Бразилии, который работает в связи с крупнейшей преступной организацией в стране «Первая столичная команда» (PCC). На текущий момент он находится в Федеральном пенитенциарном комплексе Эсейса в Аргентине. Он был задержан Интерполом 18 декабря 2019 года.

Во время ареста наркоторговец был с возлюбленной, гражданкой Боливии, в отеле Hilton в Буэнос-Айресе. Он заселился при помощи поддельных документов на имя Сезара Кардозу.

Процесс экстрадиции находится под рассмотрением федерального судьи Себастьяна Рамоса. Ожидается, что решение будет вынесено уже в следующие несколько дней.

Адвокат Сарары Фернанду Бурланду подал ходатайство в суд Аргентины об изменении меры пресечения на домашний арест, учитывая пандемию СOVID-19. Однако просьба была отклонена —слишком высок риск, что подсудимый попытается сбежать, оказавшись за стенами тюрьмы.

Бурланду утверждает, что заключенный страдает от проблем с сердцем и может заразиться коронавирусом.

Аргентина намерена экстрадировать одного из крупнейших наркобоссов Бразилии
wikipedia.org  / Simona.cerrato / CC BY-SA 3.0

Согласно информации аргентинских СМИ, у Сарары есть квартира с бассейном, сауной и другими удобствами на 33-м этаже одной из башен Мульерис в роскошном районе Пуэрто-Мадеро в столице Аргентины. Наркоторговец хочет отбыть наказание под домашним арестом вместе с возлюбленной.

«Первая столичная команда»

Аргентина намерена экстрадировать одного из крупнейших наркобоссов Бразилии
Федеральное агентство новостей  / 

Преступник поехал в Аргентину, чтобы пройти медицинский осмотр. В 2015 году он сделал операцию на сердце в Буэнос-Айресе, используя тот же поддельный паспорт Сезара Кардозу для всех обследований.

В Бразилии Сарара приговорен к 34 годам лишения свободы за убийство, наркоторговлю, причастность к незаконной торговле и отмывание денег.

Он находился в бегах с февраля 2014 года, когда ему удалось сбежать из колонии полуоткрытого типа «Франку-да-Роша» в Сан-Паулу.

Вероятность экстрадиции Сарары в Бразилию очень высока. Если его переведут в тюрьму Катандувас, он будет ближе к еще одному наркоторговцу — Жилберту Апаресиду дус Сантусу по прозвищу Фуминьо, который был задержан в Мозамбике в 2020 году и экстрадирован в Бразилию.

Дочь Сарары замужем за Фуминьо. Он считается правой рукой Маркоса Виллианса Хербаса Камачо, или Марколы, лидера PCC, согласно информации прокуратуры Сан-Паулу.

По сведениям федеральных правоохранительных органов и гражданской полиции Сан-Паулу, Сарара находится в близких отношениях с Марколой. Они когда-то вместе отбывали наказание в одной из тюрем Сан-Паулу.

Сарара был уже в нескольких исправительных учреждениях Бразилии. В 2001 году, когда он содержался под стражей до суда в штате Гояс, у преступника даже были ключи от камеры. Он часто уезжал из тюрьмы, чтобы заниматься торговлей наркотиками на частном самолете.

аргентина бразилия первая столичная команда
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