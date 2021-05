Аргентина намерена экстрадировать одного из крупнейших наркобоссов Бразилии

Буэнос-Айрес, 3 мая. Власти Аргентины планируют экстрадировать в Бразилию одного из крупнейших наркоторговцев страны Орланду Маркиса дус Сантуса, известного как Сарара. Об этом сообщает издание UOL Notícias.

60-летнго Сарару считают одним из ключевых наркоторговцев во всей Бразилии, который работает в связи с крупнейшей преступной организацией в стране «Первая столичная команда» (PCC). На текущий момент он находится в Федеральном пенитенциарном комплексе Эсейса в Аргентине. Он был задержан Интерполом 18 декабря 2019 года.

Saídas da cela para passeios em avião particular com o diretor de um presídio eram algumas das regalias desfrutadas nas prisões brasileiras pelo narcotraficante Orlando Marques dos Santos, 59, o Sarará https://t.co/cyiIsFBUTN via @UOLNoticias @UOL