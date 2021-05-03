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Любовь Успенская в мини-шортах зажгла на концерте в Армении

Шоу-бизнес
Любовь Успенская в мини-шортах зажгла на концерте в Армении
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda

Ереван, 3 мая. Концерт армянского певца Ары Мартиросяна запомнился зрителям не потрясающим вокалом, а зажигательными танцами Любови Успенской. Артистка станцевала в откровенном наряде в ВИП-ложе.

Королева русского шансона отправилась в Армению, чтобы навестить своего давнего друга на его концерте. Для почетной гостьи из Москвы в зале выделили специальную ложу, где она смогла предаться танцам и веселью.

В какой-то момент проникновенный голос Мартиросяна настолько увлек артистку, что она не смогла удержаться на месте и стала танцевать. Для похода на мероприятие певица выбрала костюм черного цвета: тканевые мини-шорты и кожаную блузку с шифоновыми рукавами. Соответствующее видео спустя время появилось в официальном Instagram-аккаунте Успенской.

«С Ереваном меня связывает множество приятных воспоминаний и событий. Я люблю этот город особенной любовью! И сегодня я здесь! С огромным удовольствием побывала на концерте моего друга», — написала звезда в соцсети.

Поклонники буквально завалили своего кумира комплиментами. В свои 67 лет певица выглядит намного лучше, чем многие девушки в 30 лет, уверены фолловеры.

«Какая вы все-таки красивая, молодежная и классная! Люблю вас»;

«Фигура прям как у девочки, не каждая в 30 лет таким телом может похвастаться»;

«Вау! Люба, танец — огонь, ножки — просто космос», — отметили фанаты артистки.

Успенская никогда не отрицала, что неоднократно прибегала к пластике, чтобы сохранить молодость. Во время презентации своего клипа «Берега» артистка объяснила, почему решила меняться с помощью хирургии.

мартиросян певица успенская
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