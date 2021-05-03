ВДВ России получат грузовые парашютные системы для тяжелой бронетехники

Москва, 3 мая. Воздушно-десантные войска России получат более 13 тысяч комплектов новых средств десантирования и грузовых парашютных систем, сообщили в Минобороны РФ.

В этом году на вооружение примут парашютно-грузовые комплекты полетным весом до 1500 кг из военно-транспортных самолетов типа Ил-76. Также в настоящее время ведутся разработки новых систем с различной грузоподъемностью для выброски грузов с высокой точностью.

Сейчас десантирование бронетехники происходит с помощью парашютных систем «Бахча-У-ПДС». Они могут обеспечивать доставку на землю боевых машин БМД-4М с солдатами внутри. Для этого в машинах установлены специальные кресла для военнослужащих.

Ранее стало известно, что испытания бронемашины «Тайфун-ВДВ» выходят на завершающий этап, после чего будет приниматься окончательное решение об их массовых поставках в Воздушно-десантные войска России.