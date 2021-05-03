Профессор Бекяшев напомнил ЕС об универсальности международного права в теме санкций

Москва, 3 мая. Ответ России на выдвинутые против ее граждан санкции находится в рамках международного права, которое обязаны признавать страны Европы. Об этом в интервью ФАН рассказал профессор Московского государственного юридического университета (МГЮА) имени Кутафина, доктор юридических наук и специалист по международному праву Камиль Бекяшев. Он прокомментировал намерение Евросоюза выразить протест постоянному представителю России при ЕС в Брюсселе из-за ответных мер Кремля после санкций в отношении своих граждан.

«Санкции — это меры, которые в любом случае ущемляют интересы других стран. В частности, в этом случае — Российской Федерации. По международному праву, Россия имеет право принять ответные меры. Это — в порядке вещей и допускается международным правом», — пояснил профессор.

Камиль Бекяшев отметил, что контрсанкции являются законными, если они адекватны вынесенным санкциям, не нарушают права личности и суверенитет других государств. При этом распространяются эти принципы на все страны мира, включая Европу.

«Международное право универсально, и все его 10 принципов распространяются на все государства в одинаковой мере», — подчеркнул собеседник ФАН.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза Питер Стано во время своего брифинга рассказал о том, что постоянному представителю России при ЕС выразят «решительное осуждение и протест» из-за введенных Москвой контрсанкций, а 10 мая министры иностранных дел стран ЕС обсудят очередные ответные меры. Ранее Министерство иностранных дел России сообщило о введенных ограничениях для представителей Европейского союза. Эти меры стали ответом Москвы на впервые введенные Евросоюзом в начале марта санкции против шести россиян.