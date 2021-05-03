Минск и Москва расширят сотрудничество в сфере микроэлектроники на фоне западных санкций

Минск, 3 мая. Россия и Белоруссия планируют нарастить обороты в сфере производства и разработки микроэлектроники.

Отрасль производства микроэлектроники получит новый виток развития благодаря совместным усилиям России и Белоруссии. Премьер-министр РБ Роман Головченко заявил о намерении стран расширить сотрудничество в данной сфере на фоне усиления западных санкций. Об этом пишет ИА «Красная весна».

«Мы посмотрели на те сегменты, которые становятся очень важными в силу санкционного давления и на Республику Беларусь, и на Российскую Федерацию. Это сфера микроэлектроники, электронной компонентной базы», — рассказал Головченко в эфире канала «Беларусь 1».

Премьер подчеркнул, что Белоруссия сохранила накопленный в советские годы потенциал и сумела его использовать и модернизировать. Предполагается, что государства будут развивать сотрудничество не только в военной, но также в гражданской микроэлектронике.

Сейчас на верхних уровнях стран также прорабатываются вопросы о восстановлении жилищных условий на территориях, которые пострадали во время Чернобыльской катастрофы в 1986 году. Об этом говорил заместитель постоянного представителя РФ в ООН Дмитрий Чумаков.