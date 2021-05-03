Банки Европы собирают деньги на создание собственной платежной системы

Брюссель, 3 мая. Крупнейшие европейские банки собрали более 30 млн евро на создание собственной платежной системы, пишет Financial Times.

Предполагается, что она станет альтернативой американским сервисам Visa и MasterCard. В проекте участвуют более 30 банков, включая Deutsche Bank, BNP Paribas, ING, UniCredit и Santander.

Глава Европейской платежной инициативы (EPI) Йоахим Шмальцль сообщил, что первые возможности сервиса, в том числе онлайн-переводы между пользователями, могут быть запущены в начале следующего года. Он добавил, что во второй половине 2022 года планируется расширить функционал.

Шмайцль обратил внимание, что абсолютное большинство платежей по картам в Европе обрабатывается компаниями из США. Представитель EPI считает, что такое доминирование может нанести ущерб потребителям и продавцам.

Исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова ранее рассказала, в каком случае россиянам стоит отказаться от услуг Visa и MasterCard. Она также оценила перспективы российской платежной системы «Мир».