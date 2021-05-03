Баффет считает продажу акций Apple ошибкой

Лос-Анджелес, 3 мая. Глава Berkshire Hathaway Inc. назвал недавнюю продажу акций Apple ошибочной.

Генеральный директор и председатель совета директоров американской компании Berkshire Hathaway Inc. Уоррен Баффет совместно со своим партнером Чарли Мангером ответил на вопросы инвесторов в ходе встречи с акционерами своей компании.

Berkshire решила уменьшить количество бумаг Apple в портфеле на 3,7% — после продажи у компании на руках осталось примерно 944 млн акций. Во время беседы Баффет сказал, что такой ход был ошибочен. С точки зрения миллиардера, акции Apple крайне важны для людей, и они играют значительную роль в их жизни.

Глава Berkshire Hathaway отметил, что не ожидал столь стремительных темпов восстановления экономики США. Инвестор указал, что такая тенденция нестандартна, а ряд отраслей чувствует себя на удивление отлично. Говоря об акциях Apple, Баффет подчеркнул привязанность инвесторов к акциям этой компании и пошутил, что они скорее продадут машину, чем эти ценные бумаги.

Прибыль компании Баффета в течение I квартала 2021 года возросла на 19,53% и достигла значения в 7,018 млрд долларов. В целом, финансовые результаты Berkshire опережают показатели предыдущего года.