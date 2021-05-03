Боксера Феликса Вердехо заподозрили в убийстве беременной любовницы

Сан-Хуан, 3 мая. Сотрудники полиции в Пуэрто-Рико выясняют обстоятельства гибели 27-летней беременной любовницы участника Олимпиады в Лондоне, боксера Феликса Вердехо, передают местные СМИ.

По предварительным данным, возлюбленная спортсмена сообщила ему о своей беременности. Вердехо предложил ей сделать аборт и заверил, что сможет «связаться с человеком» по этому вопросу. Пара договорилась о встрече, однако после нее девушка перестала выходить на связь.

Как рассказал свидетель инцидента, боксер ударил любовницу по лицу, а после вколол ей наркотики. При помощи сообщника они связали жертву проволокой и сбросили с моста в залив. Тело погибшей удалось найти, ее опознали благодаря татуировке. Делом занимается ФБР, предполагаемого злоумышленника задержали.