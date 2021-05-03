Зеленский прибыл в Польшу с рабочим визитом

Киев, 3 мая. Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Варшаву с рабочим визитом, приуроченным к празднованию 230-летия принятия Конституции Польши.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины. Зеленский проведет встречи с главой Польши Анджеем Дудой и лидерами других стран.

«Президент Украины прибыл с рабочим визитом в Польшу. Владимир Зеленский примет участие в праздновании 230-летия Конституции Польши», — сказано в сообщении.

Ранее политолог Андрей Суздальцев рассказал, какие цели преследует украинский лидер, добиваясь встречи с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.