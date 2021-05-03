Украинская полиция возбудила около 50 дел из-за препятствования работе журналистов

Киев, 3 мая. Национальная полиция Украины в первом квартале 2021 года завела почти полсотни уголовных дел из-за препятствования журналистской работе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Возбужденные уголовные дела касались угроз в адрес украинских журналистов. Наибольшее количество нарушений зафиксировали в Харьковской области. В прошлом году произошло 77 инцидентов с применением силы в отношении сотрудников СМИ, сообщил Национальный союз журналистов. В 2019-м таких случаев было 75.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее ввел в действие решение СНБО о блокировке трех телеканалов. ZIK, News One и «112 Украина» подверглись санкциям и прекратили работу.

МИД России назвал ситуацию с ущемлением свободы украинских СМИ крайне напряженной. Журналисты систематически подвергаются гонениям за свою работу, отметило ведомство.