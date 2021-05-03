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Регина Тодоренко ответила на критику ее образов в шоу «Маска»

Шоу-бизнес
Регина Тодоренко ответила на критику ее образов в шоу «Маска»
instagram.com  /  @reginatodorenko

Москва, 3 мая. Ведущая Регина Тодоренко публично ответила на поток критики в ее адрес. Звезда объяснила костюмы, в которых появлялась перед зрителями шоу «Маска» на протяжении второго сезона.

Вместе со всеми финалистами популярного шоу НТВ артистка отказалась от костюмов и появилась в последнем выпуске в привычном для всех образе — вечернем платье. Все 12 выпусков поклонники, по словам Тодоренко, думали, что она не в себе. Каждый раз на сцену проекта артистка выходила в новом амплуа, примеряя на себя «внешность» именитых артистов. В новом посте в своем Instagram-аккаунте ведущая рассказала про критику от поклонников.

«Люблю чудить, люблю перевоплощаться, люблю менять форму и играть образами. Позволяю себе быть ребенком и смотреть на мир без шор, без предрассудков и без страданий, а с любовью и верой в мечту! Были и те обозленные зрители, чьи комментарии доносились даже через экран», — поделилась звезда.

Тодоренко называли «сумасшедшей и вульгарной» за образ в стиле рок-певицы Эмми Вайнхаус, «сельской и безвкусной» за наряд художницы Фриды Кало. «Обезумевшей» пользователи Сети назвали ведущую за перевоплощение в Сальвадора Дали со знаменитыми усами. Но больше всего артистке досталось за костюмы певицы Эрики Баду и британской королевы Елизаветы II. Звезда ответила, что предпочитает развиваться и узнавать новое, и порадовалась, что большинство ее фолловеров — грамотные и адекватные люди.

«Невозможно знать всего на свете, но есть два пути: любить себя и развиваться или поливать грязью других, сидя на диване. Я выбираю первое! Хорошо, что на моей странице грамотных людей гораздо больше», — написала телеведущая.

Кроме участия в многочисленных программах и шоу, Тодоренко еще успевает быть мамой и женой. Недавно в Instagram Stories она заявила о желании завести второго ребенка.

тодоренко маска телеведущая
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