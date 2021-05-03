Блинкен заявил, что США не рассматривают бойкот Олимпиады в Китае

Вашингтон, 3 мая. Правительство США в ближайшее время не собирается рассматривать вопрос бойкота зимних Олимпийских игр в Китае, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

Об этом он рассказал в интервью телекомпании CBS. По его словам, до Олимпиады еще год, поэтому сейчас власти Соединенных Штатов не будут рассматривать соответствующий вопрос.

«Это просто не то, о чем мы сейчас задумываемся», — подчеркнул Блинкен.

Ранее государственный секретарь США заявил, что Вашингтон находится не в том положении, чтобы не взаимодействовать с Пекином. По его словам, страна не может не коммуницировать с КНР, несмотря на спорные вопросы и противоречия.